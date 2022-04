Avvocata accoltellata in studio: la procura chiede l'archiviazione

La procura di Milano non intende procedere oltre sulle indagini relative all'agguato subito dall'avvocata Paola Marioni nel mese di luglio del 2017, ed ha presentato istanza di archiviazione a cui la stessa Marioni si è opposta. Il gip prenderà quindi una decisione.

La storia risale al 20 luglio 2017, nel tardo pomeriggio. Marioni aveva un appuntamento (nel suo studio di via Pellegrini) con una persona il cui cognome era, probabilmente, falso. Nel suo studio si presentò un uomo che l'accoltellò più volte al petto urlandole "così impari". La donna sopravvisse, tratta in salvo da persone che avevano sentito le sue urla, e vennero avviate le indagini per tentato omicidio.

Nel tempo, vennero individuati due uomini. Uno, inquadrato dalle telecamere della strada, risulterà essere un semplice passante, che non aveva visto o sentito nulla. Un altro fu invece indagato, ma l'avvocata non lo riconobbe e il Dna lo scagionò. Poi più nulla, fino alla richiesta d'archiviazione avanzata dalla procura e su cui dovrà pronunciarsi ora il gip.