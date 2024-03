Ragazzo massacrato con 11 coltellate in corso Como: arrestati due 19enni (e 3 minorenni)

Il pretesto per fare a botte, per fare male. La vittima immobilizzata a terra e colpita più volte. Quasi ammazzata. Due ragazzi di 19 anni - cittadini italiani originari del Marocco e del Senegal - sono stati arrestati a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'ipotesi di reato di tentato omicidio in concorso perché accusati di aver aggredito un 22enne e un 21enne in corso Como lo scorso 4 novembre 2023.

Quella notte, stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, i due - insieme ad altri giovani, agendo in branco - avevano avvicinato il ragazzo di 21 anni e avevano iniziato a provocarlo. Dopo le minacce, gli aggressori erano passati ai fatti: avevano bloccato a terra il 21enne e lo avevano colpito con 11 coltellate, causandogli un collasso del polmone che lo aveva quasi ucciso. Nella rissa era rimasto ferito anche il suo amico, colpito a una mano con un fendente nel tentativo di difenderlo.

Nel giro di pochi minuti, i poliziotti erano riusciti a fermare praticamente in flagranza tre minorenni: un 16enne italiano, che vive in zona Quarto Oggiaro, e due marocchini di 16 e 17 anni - ospiti di una comunità di Vimodrone - che erano stati trovati in zona. Riconosciuti dagli amici dei feriti, uno di loro aveva ancora gli abiti sporchi del sangue delle vittime. Le indagini hanno poi permesso di identificare anche i due 19enni, per cui è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip. Per loro si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.