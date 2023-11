Tentato omicidio in corso Como: 22enne colpito con otto coltellate, arrestati 3 minorenni

Almeno otto fendenti. Sferrati con ferocia. Notte di sangue quella di sabato in corso Como a Milano, dove un ragazzo di 21 anni e un suo amico 22enne, entrambi milanesi, sono stati aggrediti da una decina di giovanissimi, alcuni dei quali poi fermati dalla polizia.

La violenza è esplosa verso le 2.20 in una delle vie più "calde" della movida meneghina. I due feriti, che erano insieme ad altri amici, sarebbero stati accerchiati e aggrediti dal gruppo. Il 21enne è stato colpito con una coltellata alla mano: trasportato al Fatebenefratelli, è stato dimesso poco dopo. Il 22enne, invece, è stato centrato da otto fendenti all'addome: si trova ora ricoverato nello stesso ospedale in prognosi riservata e in condizioni gravi con un polmone collassato.

Tre degli aggressori sono stati fermati poco dopo dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, che erano già impegnati in controlli in zona. Si tratta di un 16enne italiano e di due marocchini di 16 e 17 anni, ora accusati di tentato omicidio. I tre sono stati riconosciuti dagli amici delle vittime. Uno di loro, quando è stato bloccato, aveva ancora gli abiti sporchi di sangue. La polizia sta lavorando per identificare gli altri componenti del branco e per cercare di ricostruire i motivi dell'aggressione, nata - pare - per futili motivi.