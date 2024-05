Prima lo truffa, poi lo accoltella: arrestato per tentato omicidio

Prima avrebbe truffato un uomo vendendogli un cellulare online, che però non funzionava e, probabilmente, era stato clonato. Poi, di fronte alle rimostranze del cliente, e alla sua pretesa di riavere indietro i soldi o un prodotto alternativo, ha tentato di colpirlo con un bastone e poi lo ha ferito al collo con un coltello da cucina.

Tutto inizia con la compravendita del telefono, attraverso un noto sito di e-commerce. Da una parte il venditore, 73 anni, residente a Inverigo (Como), già noto alle forze dell'ordine. Dall'altra un milanese, l'acquirente, di 59 anni. Lo scambio va a buon fine: il milanese invia 400 euro all'altro e riceve il telefono. Che però, a detta sua, non funziona. Lo fa controllare in un negozio specializzato e riceve il responso: cellulare non censito, forse clonato.

Il 59enne s'arrabbia e decide di fingere un altro acquisto dallo stesso venditore: un'affettatrice. "Vengo a ritirarla io, al tuo domicilio", gli dice. Sabato sera parte da Milano, accompagnato dal figlio, e si reca presso l'abitazione di Inverigo con la reale intenzione di farsi restituire i soldi del telefono.

Ma l'altro non sente ragioni. Ne scaturisce una lite, sicuramente dai toni accesi, durante la quale il milanese (secondo la ricostruzione divulgata dai carabinieri) tenta, a un certo punto, di portar via l'affettatrice come risarcimento per il raggiro. Il 73enne ha reagito tentando di colpire l'altro con un bastone e poi pugnalandolo al collo con un coltello da cucina. Provvidenziale la presenza del figlio della vittima, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. I primi hanno medicato la ferita, fortunatamente non profonda. I secondi hanno arrestato il 73enne per tentato omicidio. E l'hanno anche denunciato per truffa.