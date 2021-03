Ragazza di 14 anni accoltella alla gola la mamma: fuori pericolo, ancora in ospedale

Sta meglio e non è in pericolo di vita la donna di 35 anni accoltellata alla gola dalla figlia di 14 nella loro abitazione di Miradolo Terme, nel Pavese, al culmine di un litigio. La donna era stata immediatamente trasportata all'ospedale di Lodi per scongiurare conseguenze letali ed era stata sottoposta ad un intervento chirurgico, in modo da medicare la ferita (di circa tre centimetri di profondità) e appurare che non fossero state lesionate parti interne.

I medici non hanno comunque ancora sciolto la prognosi e la 35enne resta sotto osservazione in ospedale. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo i fatti. A quanto sembra, non si tratta di persone note in precedenza alle forze dell'ordine: i carabinieri non erano maii stati chiamati, nemmeno per sedare una lite. La ragazza era stata ritrovata poco dopo il fatto mentre vagava per il paese in stato confusionale ed era stata portata al carcere minorile Beccaria di Milano.

Data la sua giovane età, le indagini vengono condotte sotto il massimo riserbo. Da quello che è emerso, la ragazza e la sorella maggiore (di due anni) avevano legato molto con il secondo marito della madre, che è anche il papà della loro sorellina di quattro anni e da cui la donna si è poi separata. Ma chi conosce la famiglia è sicuro che non vi fossero segnali tali da fare immaginare un drammatico momento come quelllo che si è verificato. Le indagini ora dovranno stabilire se mantenere l'ipotesi di reato di tentato omicidio o derubricarla in lesioni gravi (o gravissime).