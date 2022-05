Accoltella la moglie, si pente e chiama i carabinieri per chiedere aiuto

Nel loro passato non c'era nessuna macchia. Nessun intervento delle forze dell'ordine, nessuna denuncia, nessun problema in una vita vissuta praticamente sempre insieme. Una vita adesso diventata difficile, quasi insostenibile, per i problemi economici. Tanto che lui avrebbe cercato di ammazzare lei pensando poi, con ogni probabilità, di suicidarsi.

Un uomo di 69 anni, un ex metalmeccanico in pensione, incensurato, è stato fermato domenica mattina dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver cercato di uccidere sua moglie, una 64enne. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Abbiategrasso, guidati da Alessandro Riglietti, l'aggressione sarebbe avvenuto all'alba nell'appartamento in cui i due vivono da tempo, in via Leonardo da Vinci a Binasco.

Verso le 5, il 69enne avrebbe sorpreso la moglie a letto, mentre ancora dormiva, e le avrebbe sferrato due fendenti all'addome con un coltello da cucina. A quel punto, però, l'uomo avrebbe telefonato al 112 raccontando subito quello che aveva fatto e chiedendo aiuto. L'aggressore avrebbe seguito tutte le indicazioni dell'operatore della centrale operativa: avrebbe posato il coltello a distanza, si sarebbe seduto e avrebbe atteso l'arrivo dei medici e dei militari, a cui lui stesso ha aperto la porta, senza opporre nessuna resistenza.

La vittima, sveglia e cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso dell'Humanitas, dove è stata subito operata e dove si trova tuttora ricoverata. Il 69enne ha invece raccontato agli investigatori di quei problemi economici, secondo lui irrimediabili, che avevano trasformato la vita sua e di sua moglie. È probabile, ma questo potrà confermarlo soltanto l'arrestato, che il suo piano fosse quello di uccidere la compagna per poi togliersi la vita. Il fermo dell'uomo è stato convalidato e adesso l'aggressore si trova nel carcere di Pavia.