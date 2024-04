Litiga col sorvegliante e lo investe due volte con l'auto nel parcheggio della discoteca

Ha litigato con un addetto alla sicurezza della discoteca Pelle d'Oca, in viale Forlanini a Milano, poi è salito a bordo della sua autovettura e lo ha investito due volte, infine si è dato alla fuga. Ma la polizia lo ha rintracciato e arrestato per tentato omicidio.

È successo all'alba di venerdì 26 aprile. Protagonista un uomo di 31 anni, italiano e con precedenti. Secondo quanto ricostruito e riferito dalla questura di Milano, il 31enne ha avuto un diverbio con il sorvegliante, per motivi che non sono ancora stati appurati. Poi, con la sua automobile, lo ha investito due volte.

Sul posto si è precipitato un equipaggio del 118, ma la vittima (un italiano di 44 anni) sul momento ha rifiutato il trasporto in ospedale. Si recherà lui stesso più tardi al pronto soccorso del Pini per farsi medicare le escoriazioni alla testa e alle braccia. Nel frattempo la polizia ha avviato le indagini e rintracciato l'aggressore, che si era rifugiato a casa di un amico. Prima, però, si era recato dal fratello per fare lo scambio di auto con quella di quest'ultimo. Gli agenti lo hanno arrestato.