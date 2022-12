Sparò al rivale e si costituì. Arrestati i due complici

Il 13 novembre 2022 telefonò al fidanzato della sua ex per minacciarlo, poi lo attese fuori dal negozio in cui lavorava e gli sparò alla gamba; infine si consegnò alle forze dell'ordine. Ora la polizia ha arrestato i suoi complici: il cugino e un altro uomo. Il fatto avvenne in piazza Bonomelli, a Milano. Un uomo italiano di 33 anni, dopo avere minacciato il 'rivale' (egiziano di 35 anni) al telefono, lo attese all'esterno della panetteria in cui lavora e gli sparò due colpi di pistola, centrandolo con un proiettile alla coscia destra. La vittima fu trasportata al pronto soccorso del Fatebenefratelli e dimessa con una prognosi di alcuni giorni, mentre nella stessa serata l'autore del gesto contattò il commissariato Mecenate per costituirsi.

L'uomo venne arrestato dai poliziotti in casa dei genitori. Sembra, tra l'altro, che non si fosse pentito e che, anzi, davanti al padre e alla madre si fosse vantato dell'azione appena compiuta. La testimonianza di alcune persone che avevano assistito alla scena (e anche della vittima) fece però emergere la presenza di altri due uomini, ora identificati e arrestati. Si tratta di due italiani di 29 e 34 anni. Uno dei due è il cugino dell'autore dell'agguato.

Il ruolo dei complici

Secondo la ricostruzione della polizia, i due accompagnarono l'attentatore. Uno, in monopattino, fece da 'palo', transitando davanti a una macelleria nei pressi del forno per controllare che la vittima si trovasse all'interno, poi avvertì i due cugini che si avvicinarono all'egiziano. Ci fu un battibecco, dopodiché l'attentatore sparò e i tre scapparono. Stando a quanto riferito dalla polizia, l'arma (non ancora trovata) sarebbe stata fornita dal cugino, mentre l'attentatore si recò a casa di uno dei complici per cambiarsi e poi tornò a casa sua, in zona Corvetto, dove (dopo essersi vantato davanti ai genitori di quanto aveva compiuto) telefonò in commissariato per costituirsi.

Il video. Le fasi dell'agguato