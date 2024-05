Ferito fuori dalla discoteca in centro a Milano

Aggressione violenta in pieno centro a Milano, nella notte di sabato 18 maggio. Ignoti si sono scagliati contro un ragazzo di 22 anni nel corso di una lite innescatasi per motivi futili. Il ragazzo è stato accoltellato. Non sarebbe in pericolo di vita.

È successo in piazza Diaz verso le due di notte. Secondo quanto riferito, la lite sarebbe scaturita tra un gruppo di persone all'esterno di un locale notturno. Ad un certo punto il 22enne è stato raggiunto da alcuni fendenti ed è stato ferito. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano.

Sul posto anche i carabinieri, che indagano sulla vicenda. Il gruppo di aggressori, probabilmente sudamericani, avrebbe fatto perdere momentaneamente le tracce.