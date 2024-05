Accoltella un rivale durante una lite nel piazzale della Stazione Centrale

Prima ha estratto un coltellino e colpito un giovane con cui stava avendo una lite; poi, arrestato dalla polizia per tentato omicidio, ha dichiarato di essere minorenne (non aveva documenti con sé) ed è stato portato al carcere minorile Beccaria. La mattina dopo, però, l'esame osseo ha certificato che l'età del responsabile (e anche della vittima) è di 19 anni.

Il fatto è avvenuto lunedì sera, 29 aprile, intorno alle undici e mezza in piazzale Duca d'Aosta. I poliziotti di una volante del commissariato Città Studi, sul posto per alcuni controlli antispaccio e antiborseggio, hanno notato un assembramento di circa venti persone vicino al McDonald's e si sono avvicinati per capire la situazione.

In quel momento, due giovani stavano litigando tra loro e uno dei due ha estratto un coltellino colpendo il rivale al torace. Entrambi senza fissa dimora e senza documenti, hanno dichiarato di avere rispettivamente 16 e 17 anni. Il ferito è stato portato al pronto soccorso del Fatebenefratelli e dimesso con 10 giorni di prognosi. L'aggressore, che risponde di tentato omicidio, è stato portato al Beccaria.

La mattina seguente, l'esame sulle ossa ha stabilito un'apparente età di 19 anni per entrambi. Non risultano precedenti a carico di nessuno dei due.