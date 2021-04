Getta la moglie dalla finestra e scappa, arrestato per tentato omicidio

Prima l'ha picchiata, poi l'ha buttata giù dal balcone del loro appartamento. Per fortuna la donna si è salvata. E tutto perché lei aveva annunciato al marito l'intenzione di separarsi. L'uomo, che dopo l'episodio ha cercato di fare perdere le sue tracce, è stato arrestato dalla polizia, intervenuta insieme ai sanitari del 118.

E' successo intorno alle sei di mattina di lunedì 12 marzo in via Bellincione, zona Lambrate. La vittima, una ecuadoregna di quarantacinque anni, aveva detto al marito, un peruviano di quarantaquattro anni, di volersi separare da lui. Ne è nata una violenta lite tra i coniugi durante la quale lui l'ha picchiata e poi l'ha spinta giù dal balcone, situato al primo piano del palazzo in cui vivono.

La donna, cadendo per circa cinque metri, si è procurata numerose ferite ed è stata soccorsa da una vicina di casa coetanea, che ha chiamato i soccorsi del 118. I sanitari l'hanno medicata e portata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda, dove la vittima è stata ricoverata.

Scappa dalla madre, rintracciato

Intanto il marito è scappato dalla zona, portando con sé anche i vestiti sporchi di sangue in una borsa, e si è rifugiato presso l'abitazione della madre in via Tortona, dove è stato rintracciato dalla polizia intorno alle nove e mezza della stessa mattinata: i suoi movimenti sono stati ricostruiti anche grazie alle telecamere di sicurezza. All'interno dell'appartamento della coppia gli agenti hanno trovato molte tracce di lotta e macchie di sangue, segno evidente delle percosse ricevute dalla vittima. L'uomo è stato arrestato: risponde di tentato omicidio.