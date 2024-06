Spara al vicino e cerca di aggredire la sua famiglia: arrestato per tentato omicidio

Ha preso la pistola e ha iniziato a sparare al vicino di casa. Non riuscendo a colpirlo ha cercato di buttare giù la porta di casa sua nel tantativo di aggredire i familiari. Arrestato a Vigevano un 48enne di origini albanesi pregiudicato con l'accusa di tentato omicidio.

Tra lui e il vicino di casa, egiziano di 56 anni, c'erano stati diversi litigi. Lunedì, poco dopo le 18, il 48enne - probabilmente a causa dell'ennesimo scontro - ha preso una pistola semiautomatica, una di quelle da guerra, detenuta illegalmente, e ha aperto il fuoco. Ha sparato diversi colpi in direzione del 56enne che abita al piano superiore. La vittima è riuscita a schivare i proiettili e scappare a piedi per strada mentre il malvivente continuava a inseguirlo e sparare colpi.

Non riuscendo nel suo intento, l'albanese è salito al piano superiore al suo con una mazza pesante da muratore in mano. Ha iniziato a tentare di sfondare la porta della casa del vicino dove erano barricate la moglie, due figlie e la nipotina di quattro mesi, minacciando di uccidere tutta la famiglia. Giunti sul posto i carabinieri di Vigevano hanno delimitato il perimetro dello stabile e fermato per precauzione la circolazione stradale. Il 48enne si era barricato nel cortile chiedendo di poter parlare con un miliatre del nucleo operativo che conosceva. Il carabiniere è stato allertato e si è precipitato sul posto riuscendo a sbloccare la drammatica situazione in poco tempo. L'albanese si è così arreso ed è stato arrestato senza opporre resistenza.

Durante i rilievi del caso è stata trovata l'arma, due bossoli e sette colpi inesplosi più un colpo ancora nel caricatore. La vittima è stata trasportata in codice rosso al policlinico San Matteo di Pavia non in pericolo di vita, poi dimessa in 21 giorni di prognosi.