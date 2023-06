Uomo tenta di rapire una bimba al parco a Milano: la piccola salvata dalla babysitter

Avrebbe afferrato la bimba per il braccio. L'avrebbe tirata a sé e avrebbe cercato di allontanarsi. Le sue mosse, però, per fortuna non sono sfuggite alla babysitter della piccola, che l'ha immediatamente salvata. Tentato rapimento giovedì scorso al parco Guido Vergani di Milano, dove un uomo - che per ora ha fatto perdere le proprie tracce - ha cercato di rapina una bimba di 4 anni appena compiuti.

La bambina, stando a quanto appreso, era con la tata nell'area verde, che si trova proprio difronte a una scuola dell'infanzia. Mentre si trovava sui giochi, lo sconosciuto si sarebbe avvicinata e l'avrebbe tirata a sé, nel tentativo di portarla via.

L'intervento della babysitter ha evitato il peggio e ha messo in fuga l'uomo, che si è allontanato in direzione di via Capponi. Il papà della piccola - un italiano di 44 anni - ha poi presentato denuncia ai carabinieri della compagnia Porta Magenta.

Lo sconosciuto è stato descritto dalla tata come un uomo magro, di altezza media, con capelli scuri, di circa 35, 40 anni, di carnagione olivastra. I carabinieri stanno cercando di dargli un nome e hanno già raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il parco, invece, non è coperto da occhi elettronici.

A fine maggio un episodio simile era avvenuto in piazza Gae Aulenti, in pieno centro città. Lì una donna di 22 anni - cittadina italiana di origini marocchine - aveva cercato di rapire un bimbo di due anni che si trovava insieme ai genitori, al fratellino e un'altra donna fuori da una gelateria. In quel caso era stato il papà del piccolo ad accorgersi di quanto stava accadendo, fermando la giovane. La 22enne era poi stata denunciata dai militari con l'accusa di sequestro di persona.