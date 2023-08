Ragazza aggredita al parco: cerca di violentarla mentre va a lavorare

Tentata violenza sessuale a Rozzano. Una donna che stava andando a lavorare all'ospedale Humanitas è stata aggredita all'interno del Parco2 da un uomo che avrebbe cercato di portarla dietro ad alcune piante tentando di violentarla. La ragazza è stata salvata da un runner di passaggio. Il caso è stato denunciato ai carabinieri e sul caso sono in corso indagini.

Tutto è accaduto intorno alle 7 di sabato 5 agosto. L'aggressore, stando a quanto messo a verbale, avrebbe sorpreso la vittima alle spalle mettendole una mano in faccia e trascinandola in mezzo alle piante. Proprio in questo frangente l'avrebbe buttata a terra cercando di bloccarla e sottometterla per violentarla.

È stato un runner di passaggio a mettere in fuga l'aggressore. L'uomo si è dileguato appena lo sportivo si è avvicinato capendo quello che stava succedendo. Il fatto è stato poi denunciato ai carabinieri della compagnia di Rozzano. La giovane, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.