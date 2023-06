Cerca di togliersi la vita in strada, salvato dai carabinieri

Un uomo di 53 anni è stato salvato dai carabinieri mentre stava cerando di togliersi la vita. È successo in via delle Industrie ad Arese (hinterland nord di Milano) nella serata di martedì 20 giugno.

Tutto è accaduto poco prima delle 19, come riferito dal comando di via Moscova. Una pattuglia che stava passando in via delle Industrie ha notato che sul ciglio della strada c'era un'automobile con i finestrini chiusi e un tubo che immetteva nell'abitacolo il monossido di carbonio prodotto dal motore. I militari sono intervenuti facendolo desistere.

Il 53enne è stato estratto dall'abitacolo e successivamente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Salvini di Garbagnate Milanese.