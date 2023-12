Tenta di togliersi la vita in carcere: interrotta la proiezione della Prima a San Vittore

Un detenuto del carcere di San Vittore ha provato a togliersi la vita nella serata di giovedì 7 dicembre. E per questo la direzione del carcere ha deciso di interrompere la tradizionale proiezione della Prima della Scala, che ogni anno viene trasmessa anche all’interno del penitenziario.

Il fatto è stato confermato dal direttore della casa circondariale di Milano, Giacinto Siciliano. L'uomo che ha tentato il suicidio è di origine straniera ed era stato portato in carcere nella giornata di mercoledì.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. Sul caso sta indagando la magistratura milanese.

>Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il [Telefono Amico](https://www.telefonoamico.it) al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a [Samaritans Onlus](https://www.samaritansonlus.org) al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.