"Mi licenziano": custode vuole lanciarsi nel vuoto a Milano, 'preso al volo' dai carabinieri

Era convinto, nonostante non fosse vero, che stessero per licenziarlo. Era certo che stesse per perdere il lavoro e la casa. Così è salito sul tetto del palazzo, a oltre 20 metri di altezza, ha preso il telefono e ha annunciato al 112 il suo piano. Un piano che sarebbe drammaticamente riuscito se non fosse stato per il coraggio e i riflessi dei carabinieri.

Tragedia sfiorata lunedì mattina in viale San Gimignano a Milano, dove un uomo di 54 anni - un cittadino egiziano - ha tentato il suicidio dalla sommità del palazzo di cui lui stesso è custode. L'allarme è scattato verso le 8.50, quando il 54enne ha telefonato al 112 dicendo che da lì a pochi attimi l'avrebbe fatta finita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile e i colleghi della Pmz Magenta.

I militari sono subito saliti all'ottavo piano e da lì sono riusciti a stabilire un contatto con il custode, che attraverso una scala era arrivato al tetto e si era seduto sul cornicione in equilibrio precario. Mentre due carabinieri lo hanno distratto cercando di convincerlo a scendere, altri due si sono arrampicati e lo hanno afferrato al volo per la gamba destro, proprio mentre l'uomo stava per lasciarsi andare nel vuoto.

Bloccato e portato al sicuro all'interno, il 54enne è poi stato visitato dal personale del 118 e accompagnato al pronto soccorso del San Carlo per tutte le visite del caso. I militari hanno anche rintracciato il responsabile del condominio, che ha garantito loro che il custode non è mai stato a rischio licenziamento.