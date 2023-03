Si butta sui binari della metro, macchinista frena in tempo e lo salva

Si è subito reso conto di quello che stava accadendo e in pochi attimi, giusto il tempo di tirare i freni, ha bloccato il treno evitando l'impatto. Tragedia sfiorata in metro a Milano nella mattinata di giovedì 30 marzo, teatro del tentato suicidio di un uomo di 52 anni che è rimasto praticamente illeso soltanto grazie alla prontezza di riflessi di un macchinista Atm.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 9, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo quanto appreso da MilanoToday il 52enne si era posizionato sul margine esterno della banchina della stazione di Sesto Rondò e quando ha visto il treno che stava arrivando (in direzione centro) si è buttato sui binari. Immediata la reazione del macchinista nella cabina di guida che ha azionato i freni riuscendo a fermare la corsa del treno prima che urtasse il 52enne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il 52enne, illeso, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Sesto San Giovanni a scopo precauzionale.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.