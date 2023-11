Cerca di togliersi la vita, salvato dalla polstrada

Ha cercato di togliersi la vita, ma è stato salvato in extremis dalla polizia stradale. È successo a Madesimo (Sondrio) nella giornata di martedì 28 novembre; protagonista del fatto un 47enne di Milano.

È stata la centrale operativa della questura di Milano ad allertare la stradale di mese dopo che la cognata dell'uomo ha lanciato l'allarme. La donna, infatti, aveva trovato una lettera in cui il 47enne ha messo nero su bianco le sue intenzioni. Aveva provato a chiamarlo, ma non era riuscita a mettersi in contatto con lui nonostante il telefono squillasse.

Grazie alla cellula telefonica agganciata dal telefono dell'uomo era stato possibile geolocalizzarlo nei pressi di Madesimo. Per questo la nota d'intervento è stata tempestivamente diramata alla sezione valchiavennasca della Polizia Stradale e alla Compagnia Carabinieri di Chiavenna. Intorno alle 19 i poliziotti hanno individuato l'auto dell'uomo con all'interno il 47enne quasi intossicato dai gas di scarico.

Gli agenti non ci hanno pensato molto. Hanno tirato fuori l'uomo dalla macchina, nell'estremo tentativo di salvargli la vita. Se inizialmente il disperato non dava segni di reazione, dopo qualche istante ha iniziato ad annuire alle domande che gli venivano poste per destarlo. Gli agenti, dopo aver prestato i primi soccorsi, hanno contattato immediatamente il personale sanitario, giunto velocemente sul posto. L'uomo è stato quindi trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Chiavenna.