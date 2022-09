Paura in metro: ragazza si butta sui binari, salvata dal macchinista e dall'agente Atm

Lei, dal gabiotto, ha immediatamente tolto tensione ai binari. Lui, dalla "cabina" di guida, è riuscito subito a frenare, evitando l'impatto. Tragedia sfiorata martedì pomeriggio in metro a Milano, teatro del tentato suicidio di una ragazza di 20 anni, che è rimasta praticamente illesa soltanto grazie alla prontezza di riflessi di due lavoratori Atm.

Stando a quanto finora appreso, tutto è successo poco prima delle 16.30 nella fermata di Gorla, sulla M1. La giovane, mentre arrivava il treno che viaggiava in direzione Bisceglie, si sarebbe gettata sui binari all'inizio della banchina, davanti a numerosi testimoni. Il gesto non è sfuggito all'operatrice Atm, che dai monitor di controllo ha visto tutta la scena e ha subito staccato l'alimentazione elettrica. Immediata anche la reazione del macchinista del convoglio che stava entrando nella stazione, che ha azionato i freni, riuscendo a fermare il treno in tempo.

La 20enne è poi stata riportata in banchina dagli altri passeggeri presenti ed è stata affidata alle cure dei medici del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza. La ragazza è stata accompagnata in ospedale in codice verde a scopo precauzionale, ma non ha riportato ferite.