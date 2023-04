Ragazzo tenta di buttarsi dal ponte: salvato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno salvato un ragazzo di 25 anni che ha cercato di togliersi la vita buttandosi nel vuoto dal ponte pedonale di via Ferruccio Parri a Milano (zona Bisceglie) nella serata di Pasquetta.

Tutto è iniziato poco prima delle 23, come appreso da MilanoToday; è stato il giovane a chiamare il 112 segnalando le sue intenzioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del nucleo radiomobile, oltre i sanitari del 118. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto il 25enne era in equilibrio sul ponte, i militari sono prontamente intervenuti instaurando un dialogo e convincendolo a tornare al suolo. Dopo interminabili attimi di trattativa il 25enne è tornato al suolo.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.