L'uomo che minaccia di gettarsi da un ponte mentre passa il treno a Milano

In preda allo sconforto ha detto addio all'anziano padre e alla sorella ed è andato incontro alla propria morte. Un incontro rimandato solo grazie ad una serie di interventi provvidenziali. Il protagonista, un uomo italiano sulla quarantina, adesso è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria di un ospedale milanese per essere seguito e aiutato. E si può parlare dell'inizio di un lieto fine.

Il primo aiuto, però, quest'uomo lo ha ricevuto dalla sorella. Nella serata di giovedì 20 ottobre, quando ha capito che il fratello aveva deciso di mettere fine alla propria vita, la donna ha subito chiamato il 112, e senza perdere tempo si è messa sulle traccie del fratello. Lui, dopo aver detto addio ai familiari, in balia dei disagi che lo tormentavano, si era diretto verso il cavalcavia Buccari. Quello che oltrepassa i binari del treno in zona Ortica a Milano.

Intorno alle 21, l'uomo era già oltre la recinzione di sicurezza per i pedoni. Sul bordo sottile, tra la vita e uno strapiombo di una ventina di metri sotto al quale passano i treni di ogni tipo. Il contatto costante della sorella con il numero unico di emergenza (112) ha permesso che quasi in contemporanea arrivassero anche due volanti della polizia di Stato, una dell'Ufficio prevenzione generale della questura e un'altra del Commissariato Lambrate.

L'intervento coordinato dei poliziotti presenti ha impedito al protagonista di questa storia di saltare nel vuoto. "Un salvataggio in extremis", come riportato dai testimoni a MilanoToday. Sul cavalcavia, oltre a qualche curioso, nel frattempo erano arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Il personale sanitario ha trasportato l'aspirante suicida in ospedale, dove potrà cominciare un percorso di supporto definitivo.