Tenta di buttarsi sotto un bus: salvata dalla polizia locale

Voleva buttarsi sotto a un pullman ma è stata salvata. Una donna di 55 anni che ha cercato di farsi investire da un mezzo pubblico è stata salvata dalla polizia locale di Rho nel primo pomeriggio di martedì 5 settembre.

Tutto è successo poco prima delle 13.20 in corso Europa (all'altezza del Santuario), come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. A bloccarla e a farla desistere dal proseguire il suo gesto è stato il comandante della polizia locale, Antonino Frisone, insieme ad alcuni ghisa e due assistenti sociali che stavano transitando nelle vicinanze.

La 55enne è stata immobilizzata fino all'arrivo dei sanitari di Rhosoccorso che l'hanno trasportata all'ospedale di Garbagnate in codice giallo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita durante le operazioni. Per diversi minuti il traffico sul Sempione è rimasto bloccato causando ingorghi, ma la situazione si è risolta una volta riaperta la strada al traffico.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.