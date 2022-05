Litiga con la fidanzata e cerca di uccidersi: carabinieri gli 'sparano' col taser e lo salvano

Gli hanno "sparato" per evitare che si uccidesse. Un ragazzo di 27 anni, un giovane marocchino, è stato salvato dal suicidio nei giorni scorsi dai carabinieri al termine di un intervento decisamente movimentato in via Gola risolto soltanto con l'utilizzo del taser, il primo "effettivo" in città da quando le forze dell'ordine hanno in dotazione la pistola elettrica.

L'allarme è scattato verso le 20 dello scorso martedì, quando i militari del radiomobile sono stati allertati per una lite tra due persone. Al loro arrivo sul posto, gli uomini dell'arma hanno trovato una ragazza - una marocchina 23enne - visibilmente agitata e un giovane seduto sul davanzale della finestra, che è subito saltato giù. Dopo aver soccorso la giovane, dovendo fare i conti con un pitbull che si trovava nell'appartamento, i carabinieri hanno chiesto alla vittima se avesse bisogno di qualcosa e lei ha spiegato che aveva soltato litigato con il fidanzato e che stava bene.

Quando tutto sembrava finito, la situazione è però precipitata. Tornando verso l'auto, i militari sono stati accolti dal 27enne che ha iniziato a gridare contro di loro: "Non ho fatto niente, perché la pula, non vengo con voi". Il ragazzo si è poi spogliato e ha iniziato a procurarsi delle profonde ferite alla pancia, al torace e alle braccia con un rasoio. Nonostante gli inviti dei carabinieri a calmarsi, il giovane si è puntato la lama contro il collo, minacciando di uccidersi e ordinando ai militari di stare lontani.

A quel punto, il capo equipaggio ha estratto e azionato il taser, urlandogli "fermo, non lo fare" e colpendolo poi con i dardi evitando che potesse affondare il fendente. Il 27enne è stato quindi accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo e trattenuto in osservazione per i tagli tagli sul corpo. A suo carico è emerso un divito di dimora nel comune di Milano emesso il 23 aprile scorso, motivo per cui sarà segnalato all'autorità giudiziaria.