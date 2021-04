È stato salvato un giovane che voleva buttarsi nel vuoto

Un ragazzo di 19 anni è stato salvato da un tentativo di suicidio a Trezzo sull'Adda nella mattinata di lunedì 12 aprile. Tutto è accaduto intorno alle 8 in via Sala, lungo il ponte che collega le province di Milano e Bergamo, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Il giovane era seduto sulla balaustra esterna del ponte e si era puntato due coltelli da cucina alla gola. Sul posto sono quindi intervenuti i militari della compagnia di Cassano d'Adda, personale del "118", vigili del fuoco di Milano e Bergamo che hanno allestito precauzionalmente il telone lungo il margine del fiume.

Per evitare il peggio è stato necessario l’intervento del carabiniere negoziatore del Comando Provinciale di Milano che ha avviato le operazioni finalizzate a farlo dissuadere. Alle 10:10, al termine di un’incessante attività di negoziazione, il 19enne, dopo aver gettato a terra entrambi i coltelli con l'annunciato intento di desistere dal gesto, ha improvvisamente tentato di scavalcare la balaustra ma è stato tempestivamente salvato dai militari. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato presso l'ospedale "San Gerardo" di Monza per il consulto psichiatrico.

Per permettere le operazioni di soccorso è stato interrotta la circolazione sull'arteria stradale, il fatto ha causato disagi ad automobilisti e camionisti.