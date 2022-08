Legato al balcone al settimo piano: carabinieri sfondano la porta blindata e lo salvano

Le rampe di scale percorse a tutta velocità, la porta d'ingresso sfondata - letteralmente - e alla fine il sospiro di sollievo, il miracolo. Con la vita donata nuovamente a quell'uomo ormai a un passo dalla morte. Protagonisti del salvataggio i carabinieri del Radiomobile, che nella notte tra sabato e domenica sono riusciti a salvare un uomo di 78 anni che aveva cercato di suicidarsi impiccandosi alla ringhiera del balcone di casa sua, un appartamento al settimo piano di un condominio in zona Ortica.

A dare l'allarme, verso mezzanotte e mezza, è stato un vicino di casa dell'anziano, che ha notato il suo corpo penzolare nel vuoto, a più di venti metri da terra. Al loro arrivo sul posto, i militari hanno immediatamente allertato i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma hanno subito capito che il tempo a disposizione era poco e sono quindi entrati in azione.

I carabinieri hanno scavalcato il cancello d'ingresso dello stabile, sono entrati nell'edificio e sono saliti al settimo piano, dove hanno però trovato una porta blindata chiusa a chiave. Con circa cinquanta colpi, tra calci e spallate, i militari sono riusciti a entrare nell'abitazione e hanno riportato il 78enne sul balcone, afferrandolo per le braccia e liberandolo poi dal cappio stretto attorno al collo.

Dopo interminabili attimi di paura e apprensione, l'uomo - che non ha figli e moglie e che mai aveva tentato gesti estremi in passato - ha ripreso conoscenza ed è poi stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo, tutto sommato in buone condizioni di salute. Tutto grazie ai suoi angeli custodi in divisa.