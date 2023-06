Sta per lanciarsi nel vuoto dal balcone all'ottavo piano: anziana salvata dai poliziotti

Si era sporta dal balcone di casa sua, all'ottavo piano di un palazzo del Gallaratese a Milano, e stava tentando di gettarsi nel vuoto. Ma una sua vicina, assistendo alla scena, ha chiamato il 112 e così la donna, un'84enne, è stata salvata dai poliziotti del commissariato Bonola, intervenuti sul posto.

È successo in via Cechov poco prima delle otto di venerdì mattina. Gli agenti sono riusciti a entrare nell'appartamento dell'anziana e una poliziotta l'ha bloccata proprio mentre stava per gettarsi dal balcone, secondo quanto riferisce la questura di Milano. L'agente si è fatta poi medicare in ospedale per una distorsione al polso (ne avrà per sette giorni), mentre l'anziana non si è fatta fortunatamente nulla.