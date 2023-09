Dramma sfiorato a Cusano Milanino, 18enne investito da un treno in stazione

Tragedia sfiorata verso le sei di giovedì pomeriggio alla stazione di Cusano Milanino. Un giovane di 18 anni è stato investito da un treno della linea suburbana S4 che proveniva da Camnago ed era diretto a Milano Cadorna.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118: un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica. In stazione anche i vigili del fuoco di Milano e Desio, i tecnici di Rfi e i carabinieri di Sesto San Giovanni. L'impatto col treno ha provocato soltanto alcune ferite al ragazzo, che è stato trasportato in un vicino ospedale in codice giallo.

Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un gesto volontario.