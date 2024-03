È morto Teo Segale musicista tra i fondatori della Santeria

Si è spento a 47 anni Teo Segale professionista nella scena musicale milanese e cofondatore dei locali Santeria. È morto all’improvviso, a causa di un infarto, dopo aver festeggiato il suo compleanno. Aveva iniziato la sua carriera lavorando come ufficio stampa per la Spin-go, l’agenzia discografica con cui Teo era riuscito a promuovere in Italia tante etichette discografiche come Warp, Earache, PIAS e Century Media Records.

Teo amava la musica, quella non omologata, le novità. Ha collaborato con diverse testate musicali, come Rumore, Musicboom e Metallus. Poi l’idea di aprire un locale diverso, assente fino a quel momento nel capoluogo lombardo. Così con i suoi soci aveva fondato la Santeria di via Paladini, a cui è seguita l’apertura in viale Toscana.

Negli ultimi anni la sua nuova passione era scoprire talenti nella stand up comedy. Organizzava concerti allo spazio Teatro 89, collaborava a Radio Raheem ed era direttore artistico del festival Solo Macello. Tantissimi i messaggi di cordoglio, la stessa Radio Raheem ha deciso di interrompere le trasmissioni live.