Terminata l'occupazione del liceo Parini "in tranquillità"

È terminata l’occupazione del liceo Parini. Ad annunciarlo il preside Massimo Nunzio Barrella, negli scorsi giorni al centro di alcune polemiche. Secondo il direttore scolastico non ci sarebbero stati danni alla struttura e l’occupazione si sarebbe conclusa con la massima tranquillità, un giorno prima rispetto a quanto stabilito inizialmente.

Barrella, che all’inizio della manifestazione aveva definito gli studenti “fascisti” e si era considerato “prigioniero politico”, è rimasto per due notti a scuola per controllare che non ci fossero problemi. “Il dialogo con gli studenti si è aperto fin dal primo giorno ed è proseguito con esiti positivi e in spirito collaborativo, senza interruzioni”, ha spiegato il preside del Parini.

Sono stati circa 400 gli studenti che il 4 marzo avevano deciso di occupare la scuola. Al mattino presto avevano apposto un picchetto sui cancelli permettendo l’ingresso solo ai ragazzi che avrebbero partecipato alla protesta. All’arrivo del preside e del personale scolastico c’erano stati momenti di tensione, con un professore che aveva tirato un’ombrellata a uno studente. Fatto che gli stessi ragazzi avevano sminuito dicendo che nessuno si era fatto male.