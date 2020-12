Terremoto in Croazia, Fontana: "La nostra Protezione Civile è in allerta e a disposizione"

"Sono state avvertite fino in Lombardia sia la forte scossa di terremoto 6.3, che nel suo epicentro in Croazia ha causato diversi danni, che le seguenti e più lievi nel Veneto, in provincia di Verona".

Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che ha aggiunto: "Rivolgo la vicinanza della Lombardia alle popolazioni colpite dal sisma. La nostra Protezione Civile è in allerta per mettersi a disposizione nel caso ve ne fosse bisogno".

Il terremoto in Croazia

Un terremoto ha colpito la Croazia alle ore 12:19 di oggi 29 dicembre 2020. Il sisma di magnitudo 6.4 si è originato a circa 40 chilometri a Sud di Zagabria: l'epicentro a pochi chilometri da Petrinja, una città di circa 23.000 abitanti. Nella stessa area erano stati registrati ieri, 28 dicembre, due terremoti di magnitudo 5.2 e 4.9, rispettivamente alle 6:28 e 7:49 (ora italiana). Al momento si sta registrando un’attività sostenuta di repliche, la più forte delle quali al momento (le 14 del 29) ha avuto magnitudo 4.4 alle 13:34.

Data l’elevata magnitudo e le caratteristiche geologiche della regione adriatica, l’evento è stato risentito anche in molte regioni italiane, soprattutto quelle del Nord-Est e della costa adriatica, come evidenziato dalle numerose segnalazioni.

Terremoto nel veronese (avvertito anche nel Milanese)

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita anche a Milano nel pomeriggio di martedì 29 dicembre 2020. Il sisma, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una magnitudo Richter pari a 4.4 ed epicentro nel territorio comunale di Isola della Scala, nella bassa del Veronese, a una profondità di 9 km. La scossa si è verificata alle 15.36.