Terremoto Milano: magnitudo 3.8, epicentro in provincia, a Trezzano sul Naviglio

Terremoto a Milano. Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita a Milano e hinterland nel tardo pomeriggio di giovedì 17 dicembre. Il sisma, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto una intensità di 3.8; l’epicentro è stato localizzato a Trezzano Sul Naviglio a una profondità di circa otto chilometri.

In molti hanno percepito la scossa soprattutto ai piani alti dei palazzi. Non ci sarebbero, da quanto è emerso dai primi riscontri, feriti o danni alle strutture. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, interpellati da MilanoToday, hanno riferito che per il momento non risulta nessuna richiesta di intervento; i telefoni delle sala operativa di via Messina sono comunque roventi: ci sono numerosi cittadini che stanno chiamando per chiedere se si è trattato di un terremoto.