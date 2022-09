Terremoto a Genova: sentito anche nei piani alti a Milano

Il forte terremoto che ha scosso Genova e la Liguria nel primo pomeriggio di giovedì si sarebbe sentito anche a Milano. Diverse persone residenti nella città meneghina hanno riempito i social con la loro testimonianza, in particolare su Twitter dove l'hashtag #terremoto è andato subito in cima alle tendenze. Ovviamente in Lombardia non si registra alcun tipo di danno. Oltre che dalla Liguria, ci sono segnalazioni anche dalle province di Lucca, Pavia e Parma.

Il terremoto di magnitudo 4.1

L'Ingv (Instituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha dapprima stimato una magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4 d'intensità con epicentro a Bargagli poi accertata a 4.1 (qui gli aggiornamenti). Il terremoto è stato alle 15.39. Poco dopo le 12 c'era stata una doppia scossa di terremoto anche in centro Italia, nella zona di Ascoli Piceno e nelle Marche.

