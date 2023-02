I pompieri di Milano che volano in Turchia per aiutare le vittime del terremoto

La maggior parte di loro son di Milano e nelle prossime ore presteranno servizio lontano dal loro comando. È partita oggi per la Turchia, per raggiungere le zone colpite dal terremoto, la squadra Usar (Urban search and rescue) Lombardia.

Gli 11 uomini - fanno sapere da via Messina - raggiungeranno dapprima Adana per proseguire verso Antiochia dove daranno il cambio ai colleghi del Lazio e della Toscana impegnati da vari giorni . Le operazioni che i vigili del fuoco milanesi svolgeranno sono le ormai conosciute tecniche di penetrazione nelle macerie alla ricerca di persone che dopo giorni dal sisma si spera di trovare ancora in vita.

Le condizioni che aspettano i pompieri sono estremante critiche sia dal punto di vista logistico che ambientale in quanto la lotta che si è portata avanti per cercare di recuperare le persone in vita non ha permesso di occuparsi della sistemazione dei soccorritori che ad oggi devono fare i conti con temperature rigide e mancanza di tende, le quali sono state cedute alla popolazione.

La squadra è composta da 3 funzionari due dei quali tecnici strutturisti esperti nella materia dei dissesti statici oltre ad operatori cinofili e unità addestrate alle specifiche operazioni di ricerca e salvataggio.