Arrestata 19enne dell'Isis moglie di un miliziano: "Nello smartphone attentati e decapitazioni"

Una ragazza di 19 anni, Bleona Tafallari, è stata arrestata con l'accusa di terrorismo. Questo il risultato del blitz condotto dalla polizia di Stato all'alba di mercoledì 17 novembre. Dalle prime ore della mattinata gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della 19enne, italiana di origine kosovara, per il reato di associazione con finalità di terrorismo.

L’arresto scaturisce da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano dopo acquisizioni di intelligence su un 21enne miliziano di origini kosovare - legato alla cerchia dell'autore della strage di Vienna del 2 novembre 2020 (nella quale morirono quattro persone), Kujtim Fejzulai - che lo scorso gennaio, in Germania, ha sposato la 19enne con rito islamico.Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale meneghino, Carlo Ottone De Marchi dopo che gli investigatori della Digos hanno trovato riscontri sulla sua adesione al movimento terroristico. La ragazza, radicalizzata da quando aveva 16 anni, sarebbe una fervente sostenitrice dello Stato Islamico e farebbe parte dei cosiddetti Leoni dei Balcani, una costola dell’Isis attiva in Kosovo, Albania e Macedonia del Nord (nelle sue chat infatti la 19enne si firmava 'leonessa dei Balcani, usando sempre l'emoji di questo animale). Recentemente si era trasferita dal Kosovo a Milano, andando a casa del fratello, nel frattempo era rimasta costantemente in contatto con il marito e con la diaspora kosovara di matrice jihadista.



L'attività investigativa, che si è sviluppata in breve tempo sotto forma di indagine lampo, è stata diretta dal capo della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili e dal sostituito procuratore Leonardo Lesti e condotta dagli uomini della Digos di Milano e della direzione centrale della polizia di prevenzione con la collaborazione dell'Ectc di Europol. L'inchiesta è nata sulla scia di approfondimenti su una cellula salafita che ha la sua base logistica nei Balcani e cellule operative in Germania e Austria.

"Nel suo smartphone foto di attentati e decapitazioni"

“Un passo alla volta - ha spiegato Nobili in conferenza stampa mercoledì 17 novembre - Tafallari si si è radicalizzata sempre di più, arrivando a dare consigli alle amiche su matrimoni con mujahidin, con i quali morire martiri della jihad, facendo propaganda e proselitismo”. “Io sposerò un mujahidin e non vedo l’ora di morire con lui inondata del sangue degli occidentali”, si sente in una telefonata intercettata tra la 19enne e una 16enne. A un certo punto la ragazza ha fatto intendere di essere disponibile al martirio ed è a quel punto che l'antiterrorismo è intervenuta. “Il terrorismo non è morto, cova sotto la brace - le parole di Nobili -. Ma noi ci siamo, seguiamo anche le piccole tracce di una ragazzina di 19 anni”.

La giovane è ritenuta responsabile di "una continua e incessante attività di propaganda delle ideologie delle organizzazioni terroristiche", che avrebbe svolto attraverso diversi social, soprattutto Telegram, adoperandosi come messaggera tra uomini (per lo più controllati) e nel fornire aiuto a donne in difficoltà; nel cellulare aveva diverse immagini della 'jihad', numerosi documenti sul movimento terroristico, tra cui anche uno, in lingua italiana, dall'eloquente titolo '44 modi per sostenere il jihad', oltre a, fanno sapere dalla questura, "istruzioni per il confezionamento di ordigni artigianali".

La giovane sostenitrice dell'Isis, specifica l'ordinanza "deteneva e condivideva all'interno del proprio telefono cellulare posto sotto sequestro migliaia di file immagine e video, alcuni dei quali creati dalla agenzia di comunicazioni dello Stato islamico ‘AI Hayat Media Center’, riportanti oggetti simbolo della medesima organizzazione terroristica quali la bandiera nera con la scritta della testimonianza di fede, scene di combattimenti in teatri militari di guerra, esecuzioni sommarie di infedeli mediante decapitazioni e incendi, scene di attacchi terroristici da parte di mujahidin appartenenti allo Stato islamico nelle città europee dei quali vengono esaltate le gesta". Emblematica anche una foto della giovane con un guanto dell'Isis che fa il gesto del 'tawid' (con l'indice puntato al cielo ad attestare la fede nell'unicitò di dio). “Indossare un guanto Isis non è il vezzo di una ragazzina ma è simbolo del suo impegno per lo Stato islamico”, ha sottolineato Nobili in conferenza stampa.

La 19enne, domiciliata in via Padova a Milano, avrebbe inoltre svolto "una funzione di proselitismo alla causa dell'Islam radicale nei confronti di ragazze kosovare, anche minorenni, ed in particolare, "in una chat Telegram del 24 febbraio 2021 prometteva a una interlocutrice sedicenne che si faceva chiamare 'fatina' e con cui reciprocamente si appellava come 'Leonessa' che le avrebbe trovato come sposo un 'Leone', vale a dire un appartenente ai Leoni dei Balcani, con il quale morire da martire dopo un matrimonio 'bagnato dal sangue dei miscredenti'", come si legge sempre nell'ordinanza.

Dalle indagini è emerso come Tafallari avesse una profonda conoscenza delle dinamiche interne allo Stato Islamico e fosse parte di una rete di supporto alle donne islamiche; in una chat con una donna reclusa nel campo di Raqqa, ad esempio, le offriva un concreto aiuto. Tra i suoi contatti, poi, anche quelli di persone in prigione in Albania e di residenti in Germania, amici dell'attentatore di Vienna.

La giovane donna, in alcuni immagini e video, aggiunge il Gip, insieme a un’altra ragazza radicalizzata era presente in "un video nel quale le due giovani, in un collage fotografico, vengono ritratte mentre indossano il nikab e in sottofondo una voce canta un 'anasheed' (un canto islamico, ndr) nel quale i ‘guardiani della religione vengono invitati a combattere le forze regolari siriane di Bashar Al Assad". Emerge anche che Tafallari avrebbe realizzato "personalmente alcuni ‘anasheed’ in uno dei quali, invocando lo sceicco Al-Baghdadi, si vota al martirio".



