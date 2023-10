Restano in carcere i due egiziani arrestati a Milano per terrorismo

Dovranno restare in carcere i due egiziani arrestati martedì 17 ottobre con l'accusa di associazione all'Isis in un'inchiesta della procura di Milano. Lo ha deciso il gip Fabrizio Filice che ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari presentata dai legali di Rafaei Alaa, 44 anni, e Nosair Gharib Hassan Nosair Mohamed, 49 anni, rispettivamente difesi da Emanuele Perego e Massimo Lanteri.

Durante l'interrogatorio di garanzia il 44enne, ex imprenditore edile di origine egiziana ma con cittadinanza italiana, ha detto tra le lacrime "di non essere affiliato all'Isis, ma di aver mandato piccole somme di denaro nei campi profughi per aiutare donne e bambini, senza essere a conoscenza che era il campo delle vedove e degli orfani dell'Isis", ha spiegato il suo legale.

Non solo, l'uomo ha poi precisato che con l'Isis condivide "l'astio verso Assad e la Siria, e come cittadino italiano, che da 23 anni vive in Italia e che qui ha portato i suoi tre figli, mai avrei potuto pianificare un attentato in Italia che è il Paese della libertà o in Occidente"