Caso La Russa jr, non c'è certezza sulla droga dello stupro

Non c'è certezza che la 22enne che ha denunciato Leonardo La Russa e Tommaso Gilardoni abbia assunto o le sia stata somministrata la droga dello stupro nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. È questo l'esito della consulenza appena depositata effettuata sui capelli della ragazza. A eseguire l'esame Domenico Di Candia, esperto di tossicologia forense e docente della Statale.

Lo specialista ha sì rilevato la presenza del principio attivo del Ghb, ma non può dire se derivi da una produzione fisiologica o dall'assunzione. Il test, di fatto, non ha utilità: non si accerta la somministrazione/assunzione della droga dello stupro, ma non si può nemmeno escludere. Nei mesi scorsi i legali della presunta vittima avevano depostitato una propria consulenza nella quale si riscontrava la presenza di Ghb nel periodo in cui sarebbe avvenuto lo stupro.

"Le conclusioni della perizia disposta dalla Procura della Repubblica confermano in maniera assoluta che i livelli di Ghb rilevati nel capello della ragazza sono costanti nell'arco dei cinque mesi esaminati e che tali livelli escludono assunzioni esterne", hanno spiegato gli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni, legali di Leonardo Apache La Russa.