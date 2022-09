Una testa di maiale trovata infilzata in un'aiuola di Milano: si indaga

La testa di un maiale su un'asta. Questo l'insolito ritrovamento avvenuto nella mattinata di lunedì 19 settembre, verso le 11.30, in un'aiula tra via Giotto e via Cherubini, zona Wagner.

Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni passanti, è intervenuta la polizia di Stato che al momento sta indagando senza escludere alcuna pista. Attaccati al cranio dell'animale sarebbero stati rinvenuti anche alcuni fili elettrici.

Il luogo dove è stata trovata la testa, infilzata in una punta metallica attaccata a un bastone, dista alcune decine di metri dal punto in cui il 17 maggio 1972 venne ucciso Luigi Calabresi e dove oggi un monumento lo ricorda. Al momento non è chiaro se vi sia un collegamento con il cippo dedicato al commissario.