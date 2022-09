La testa di maiale trovata a Milano è (probabilmente) un pezzo di porchetta

C'è una svolta sulla testa di maiale trovata infilzata su un'asta in un'aiuola tra via Giotto e via Cherubini a Milano (zona Wagner). Secondo quanto appreso da MilanoToday da fonti di polizia si tratterebbe di una testa di maiale cotta, probabilmente lo scarto di una porchetta di qualche commerciante ambulante.

Non è escluso, dunque, che qualcuno abbia pensato di usare il rifiuto per mettere in atto un macabro scherzo in uno dei luoghi simbolo di Milano. Già perché la testa dell'animale è stata trovata a poche decine di metri dal luogo in cui il 17 maggio del 1972 un commando di Lotta Continua uccise il commissario Luigi Calabresi, funzionario dell'ufficio politico di via Fatebenefratelli. E proprio sull'aiuola tra via Giotto e Cherubini c'è una stele che ricorda il funzionario di polizia.

A dare l'allarme era stata una passante che, intorno alle 11.30, aveva notato la testa di maiale in mezzo al prato. Sul posto erano intervenute sia le volanti che gli specialisti della Digos e la scientifica.