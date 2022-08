Follia sul bus a Milano: uomo preso a testate in faccia senza motivo

Il colpo e la fuga. Senza dire nulla, senza un motivo. Un uomo di 62 anni, un cittadino italiano, è stato aggredito lunedì mattina mentre si trovava a bordo di un pullman della linea 90 da uno sconosciuto che è scappato, riuscendo per ora a far perdere le proprie tracce.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, tutto è successo poco dopo le 8, mentre il mezzo di Atm si trovava in viale Liguria. Lì il 62enne sarebbe stato avvicinato da un altro passeggero - descritto come un ragazzo nordafricano - e sarebbe stato colpito con una testata in pieno volto. L'aggressore si sarebbe poi allontanato senza cercare di rubargli nulla né fare altro. Il signore, soccorso dal 118, è stato poi accompagnato al pronto soccorso del Policlinico per essere medicato e ha formalizzato la denuncia alla polizia. Lui stesso ha assicurato di non aver mai visto prima quell'uomo, né di sapere il motivo della violenza.

Una mano agli agenti potrebbero darla le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate a bordo del bus della circolare. L'aggressore rischia di essere accusato di lesioni e interruzione di pubblico servizio, perché il pullman è rimasto fermo proprio per permettere l'arrivo dei medici e dei poliziotti.