Sgrida un ragazzo con la musica in metro: uomo preso a testate in faccia

Avrebbe semplicemente chiesto a quel ragazzo di rispettare lui e gli altri passeggeri. Ma, per tutta risposta, si sarebbe beccato una testata in pieno volto. Follia giovedì pomeriggio in metro a Milano, dove un uomo di 45 anni, italiano, è stato aggredito e picchiato da un altro viaggiatore, poi scappato.

Stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, l'uomo avrebbe detto al ragazzo di abbassare il volume di una cassa bluetooth con cui stava ascoltando la musica. Inizialmente pare che il giovane abbia accolto la richiesta, salvo poi alzare nuovamente l'audio, ancora più forte. A quel punto il 45enne si sarebbe avvicinato di nuovo a lui, che però lo gli avrebbe tirato una testata in faccia.

Approfittando della salita e della discesa dei viaggiatori dalla metro, intanto arrivata a San Babila, l'aggressore sarebbe uscito dal vagone della M1 e avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Il pomeriggio dell'uomo è invece finito al pronto soccorso del Policlinico, dove è stato accompagnato in codice verde per le ferite.