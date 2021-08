Il poliziotto gli chiede i documenti in treno, lui gli tira una testata in faccia

La richiesta di documenti e la folle reazione, brutale. Un ragazzo di 21 anni, un giovane del Burkina Faso già ai domiciliari, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Lecco dopo aver aggredito un poliziotto a bordo del treno partito da Milano Porta Garibaldi.

La violenza è esplosa quando due agenti della Polfer hanno cercato di identificare il giovane, tra l'altro senza biglietto. Per tutta la risposta, il ragazzo - che ha precedenti praticamente identici - ha colpito con una testata al volto un poliziotto 29enne in servizio al compartimento di Milano, causandogli una profonda ferita al sopracciglio.

Nonostante il colpo, i due uomini della Polfer sono riusciti a bloccare il ragazzo e lo hanno "scortato" fino in stazione a Lecco, dove l'aggressore ha cercato un'ulteriore reazione per guadagnarsi la fuga, ma senza riuscirsi.

Una volta arrivati nello scalo ferroviario, il 21enne è stato ammanettato e dichiarato in arresto, mentre l'agente colpito è stato trasportato dai volontari della croce rossa di Lecco all'ospedale Manzoni in codice verde per essere medicato.