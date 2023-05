Nei Ferragnez 2 nessun filtro sul tumore: telecamere accese anche dall'oncologo

Nelle stesse ore in cui Fedez annuncia un'altra operazione, esce il trailer di The Ferragnez 2 (sui Prime Video dal 18 maggio), la serie con il rapper e Chiara Ferragni sulla piattaforma americana. Abituati a condividere ogni cosa sui loro profili, per Fedez e Chiara Ferragni non è stato poi così difficile mettersi a nudo davanti alle telecamere, o quantomeno non hanno posto limiti. Neanche davanti alla malattia del rapper.

Le prime immagini ufficiali, infatti, confermano che la lucina rossa non si è spenta nemmeno in circostanze delicate e molto intime, come la scoperta del rapper di avere un tumore al pancreas. Nel trailer si vede Fedez disperato nello studio dell'oncologo, probabilmente appena ha ricevuto la terribile diagnosi, poi in ospedale con Chiara durante il ricovero. In una scena l'imprenditrice digitale piange e lui la incoraggia: "Sei tu che devi essere forte - le sussurra sul letto, mentre sono abbracciati - Non devi piangere". Le telecamere arrivano fino all'ingresso della sala operatoria, con Fedez sulla barella, pronto per l'intervento, e Chiara Ferragni che lo bacia.

Immagini forti che fanno di questa serie più un reality show, a tutti gli effetti. Una scelta, quella di non interrompere le riprese nelle settimane più difficili della loro vita, che certamente si trascinerà dietro non poche polemiche. I più curiosi, invece, tirano un sospiro di sollievo: se nella seconda stagione viene affrontato senza filtri il momento della malattia, ci sono buone possibilità che avvenga lo stesso per quanto accaduto dopo Sanremo (anche se per l'esperienza al Festival è prevista una puntata speciale ad hoc). Sulla tanto chiacchierata crisi, però, Fedez brucia tutti sul tempo: "Quest'anno ci ha messo alla prova - dice durante una seduta dallo psicoterapeuta - Non siamo in crisi io e te. Non siamo mai stati più uniti di così".

Il trailer condiviso su Instagram da Chiara Ferragni