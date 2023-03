"Investimento in Bitcoin congelato": blitz della finanza negli uffici di una società di Milano

Soldi degli investitori 'bloccati' in modo quantomeno singolare. La guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni per le ipotesi di reato di truffa e appropriazione indebita in sedi e uffici di 'The Rock trading', società piattaforma per investimenti in criptovalute, che nei giorni scorsi ha comunicato sul proprio sito agli stessi investitori che i soldi da loro collocati nei Bitcoin sono al momento 'congelati' per "difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità".

"The Rock Trading - scrive la società sul sito - comunica che si è reso necessario interrompere l'operatività della propria piattaforma a partire dalla data odierna (il 21 febbraio, ndr), in ragione di difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità. La società - si legge ancora - sta conducendo verifiche interne per individuare le cause del problema e valutando l'adozione di tutte le iniziative opportune o necessarie per tutelare la clientela e gli altri stakeholders. Ulteriori comunicazioni di aggiornamento sulle misure intraprese saranno fornite in tempi rapidi".

L'indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della finanza e coordinata dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Tiziana Siciliano e dai pm Francesco Cajani e Maura Ripamonti, è nata dopo alcuni esposti di investitori che non sono più riusciti a liquidare le somme investite. La società, fondata da Andrea Medri (ll momento indagato per le ipotesi di reato di truffa e appropriazione indebita) e Davide Barbieri, e con sede a Milano possederebbe il portafoglio di 30mila investitori. I militari delle fiamme gialle stanno raccogliendo documenti contabili e sequestrando dispositivi informatici per fare piena chiarezza sulla vicenda.