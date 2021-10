Tegola in casa Milan, Theo Hernandez positivo al covid

Brutte notizie per il Milan: Theo Hernandez, al rientro dalla Nazionale, è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. A comunicarlo è la stessa società rossonera in una nota.

Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene. Theo Hernandez ha disputato la fase finale della Nations League, vincendo con la Francia dopo aver affrontato Belgio e Spagna.

L'arrivo di Miranda al Milan

Mercoledì mattina il portiere svincolato Antonio Mirante ha svolto le visite mediche con il Milan. Il club rossonero è corso ai ripari vista la necessità per Mike Maignan di sottoporsi a un intervento in artroscopia al polso sinistro.

Il portiere titolare rossonero non sarà a disposizione per quasi due mesi, così il Milan ha deciso di contattare Mirante attualmente senza contratto dopo l'esperienza alla Roma. In serata potrebbe già arrivare l'ufficialità del nuovo acquisto rossonero.