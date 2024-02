Oltre 10 auto danneggiate dai tifosi dell'Atletico in corteo a Milano

Una lunga scia di danni alle spalle. Vandalismi martedì pomeriggio durante il corteo dei tifosi dell'Atletico Madrid in pieno centro. I colchoneros, circa 2.500, si sono radunati all'Arco della Pace, dove era stato organizzato il loro meeting point, e sono poi partiti alle 18 verso la fermata metropolitana di Pagano. Proprio in quel frangente, alcuni supporter spagnoli avrebbero danneggiato gli specchietti di oltre dieci macchine che erano parcheggiate in strada.

Immediato l'intervento degli agenti e la questura ha già annunciato che "sono in corso accertamenti volti alla identificazione degli autori tramite l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza". Da Pagano poliziotti e carabinieri hanno poi scortato i tifosi ospiti su alcuni treni speciali diretti a Lotto e da l ì è partito un secondo corteo alla volta del Meazza, dove in serata si è disputata l'andata degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico, vinta 1-0 dai nerazzurri.

Allo stadio, al momento del filtraggio, è stato fermato un 20enne trovato in possesso con un fumogeno nei pantaloni e due petardi nella tasca del giubbotto. Per lui il questore Giuseppe Patronzi ha emesso un Daspo di un anno, che gli inibirà - hanno specificato da via Fatebenefratelli - "l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell’Unione Europea dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati italiani e dei tornei internazionali e nazionali".