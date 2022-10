Per il ministro dello sport, la 'cacciata' dei tifosi dalla Curva Nord è inaccettabile

Il ministro dello sport Andrea Abodi è tornato sull'episodio che ha fatto discutere parecchio durante la giornata di domenica, ovvero la decisione dei leader della Curva Nord dell'Inter, sabato sera, di lasciare gli spalti all'intervallo di Inter-Sampdoria in segno di lutto per l'omicidio del capo ultras Vittorio Boiocchi. Ma, soprattutto, il fatto che i leader della tifoseria nerazzurra abbiano 'obbligato' tutti ad andarsene. Anche con modi bruschi.

"Mi sono informato", ha scritto il ministro in risposta a un tweet: "Quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole". In precedenza, domenica, Abodi aveva promesso che avrebbe raccolto informazioni per valutare il da farsi.

Le indagini

Intanto la squadra mobile di Milano indaga a tutto campo per individuare i due killer in scooter che, alle otto meno dieci di sabato sera, hanno freddato Boiocchi sotto casa sua, in via Fratelli Zanzottera, dopo averlo aspettato. Il capo ultras è stato raggiunto da due colpi di pistola al collo e al torace, ma ne sarebbero stati esplosi in tutto cinque. Si cerca di far luce soprattutto sugli ambienti legati agli ultimi affari criminali di Boiocchi, che ha trascorso in carcere 26 anni su 69 di vita. Di recente si era vantato di guadagnare 80mila euro al mese con la gestione dei parcheggi intorno allo stadio.