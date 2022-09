Metro bloccate dai tifosi inglesi e disagi per i passeggeri

Metro lilla bloccata per l'attivazione di un freno e poi un altro convoglio della linea verde reso inutilizzabile alla fermata Cadorna. Il passaggio dei tifosi inglese presenti a Milano per la partita Italia-Inghilterra, valevole per la Uefa Nations League 2023, non è passato certo inosservato. Almeno stando al report della questura di Milano che con una nota elenca i vari interventi prima e durante la gara, disputata al Meazza venerdì sera.

Il dispositivo predisposto dal questore Giuseppe Petronzi ha assicurato l'ordine pubblico, oltre che in centro città e presso lo stadio Meazza, nel seguire una parte di tifosi inglesi dopo che, a bordo della linea metropolitana lilla M5, tra le fermate Ippodromo e San Siro, avevano azionato il freno di emergenza causando l'arresto del treno. Sul momento, Atm è stata costretta ad aprire un'uscita secondaria di emergenza per far defluire le persone che si stavano recando all'incontro. Il tutto sotto lo sguardo attento delle forze dell'ordine.

Verso le 19.40 i tifosi ospiti, riferisce la questura, avevano reso inutilizzabile un altro treno metropolitano alla fermata di Cadorna, dove la linea verde incrocia la rossa, causando difficoltà alla circolazione dei mezzi pubblici. Prima, molti di loro avevano 'invaso' la zona dei Navigli.

I disordini durante la partita Italia Inghilterra

Nel corso della partita, il questore ha emesso tre Daspo nei confronti di tre tifosi italiani: uno di 5 anni per un tifoso milanista protagonista di atteggiamenti e gesti illeciti durante gli inni nazionali; uno di 6 anni per un tifoso comasco, già destinatario del divieto stesso, che ha reagito in maniera scomposta verso gli steward dopo aver favorito lo scavalcamento del settore da parte di un amico e uno di un anno per un tifoso italiano, residente in Inghilterra, resosi responsabile dell'invasione di campo pochi minuti prima del fischio finale.

Il deflusso di alcuni tifosi inglesi è cominciato sin dall'intervallo della partita mentre il dispositivo di ordine pubblico, partecipato da polizia di Stato, arma dei carabinieri, della guardia di finanza e, per quanto di competenza, dalla polizia locale, ha mantenuto il controllo la situazione.