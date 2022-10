I tifosi del Barcellona che danneggiano l'insegna della metro a Milano

Un'insegna della metro danneggiata, così come la vetrina di una negozio nella fermata. Il dispositivo di ordine pubblico, predisposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi in occasione dell’incontro di calcio Inter – Barcellona valevole per la Champions League, ha compattato, per accompagnali sino allo stadio Meazza, un gruppo di circa cento tifosi spagnoli subito bloccati e individuati dopo che hanno danneggiato l’insegna della metropolitana alla fermata Cairoli e la vetrina di un negozio all’interno della fermata.

Il gruppo in questione, stando a quanto riferito dalla questura in una nota, è stato arginato dalla polizia di Stato. I tifosi fanno parte di oltre un migliaio di supporters blaugrana che in giornata ha affollato le vie del centro cittadino in attesa della sfida a San Siro.