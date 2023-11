Scontri tra ultrà milanisti e del Psg: un tifoso accoltellato e diversi feriti

Alta tensione tra tifosi di Milan e Psg, in vista del match di martedì sera di Champions. Sui Navigli, la scorsa notte, ci sono stati pesanti scontri e scene di guerriglia urbana. Un uomo 34enne è rimasto accoltellato, secondo i primi riscontri, e altri ultrà hanno riportato contusioni meno gravi.

Non è ancora chiaro cosa abbia acceso la scintilla della guerriglia. I supporter parigini erano tra i locali di Porta Ticinese quando si sono trovati davanti gli ultrà della Curva Sud. Dalle parole si è presto passati ai fatti con calci, pugni e lancio di petardi e fumogeni. Alcuni tifosi francesi hanno avuto la peggio: tra loro feriti e un supporter di 34 anni accoltellato. È stato portato al Policlinico in codice rosso; le sue condizioni sono serie.

Tra il fuggi fuggi generale di passanti e clienti dei locali sono arrivate in corso di Porta Ticinese camionette di polizia e carabinieri in tenuta anti-sommossa che hanno riportato la calma - oltre a un'ambulanza dalla centrale operativa del 118. Un ultrà è stato portato in questura per accertamenti, non è chiara la sua posizione.